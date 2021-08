«Sì, ci vorrà verosimilmente una terza dose, non per tutti, subito, ma in ogni caso per i più anziani e i più vulnerabili», ha dichiarato il presidente, in un video pubblicato sulle reti sociali dal Fort de Brégançon, la residenza estiva dei presidenti francesi affacciata sul Mediterraneo. Il 12 luglio Macron aveva già evocato una campagna di richiamo per i più vulnerabili, come avviene in altri paesi come Israele.