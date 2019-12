Chiude in anticipo il Sogno di Natale di Milano. Dal dover essere il villaggio natalizio più grande d’Italia, passerà nella storia per aver chiuso il giorno della Vigilia. L’installazione all’ippodromo aveva addirittura aperto con due settimane di ritardo ma doveva rimanere aperta fino all’Epifania.

La chiusura sembrerebbe essere dovuta al fatto che sono stati venduti troppi pochi biglietti per sostenere i costi di gestione e per rispondere alle richieste di rimborso, ha riportato La Repubblica. L’apertura del villaggio di Natale milanese aveva infatti sollevato numerose polemiche e la delusione del pubblico è stata confermata dalla reazione sui social. Ciononostante, la società responsabile del fiasco invernale ha puntato il dito contro il maltempo che ha trasformato la zona in un mare di fango e di conseguenza la manifestazione ha subito ulteriori attacchi sui social, costringendola a chiudere i battenti.