È tempo di una donna al Colle? Con il mandato di Sergio Mattarella in dirittura di arrivo il prossimo 3 febbraio, le operazioni di voto per le elezioni del prossimo presidente della Repubblica italiana si terranno verso fine gennaio. La convocazione del parlamento da parte di Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, arriverà domani. L’inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica potrebbe avvenire invece lunedì 24 gennaio. È una delle ipotesi che circolano in ambienti parlamentari, dove si discute anche della possibile elezione di una donna, come modello e simbolo della nazione.

