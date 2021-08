Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, si è detto preoccupato per il proliferare dell’arsenale nucleare della Cina. Intervenendo online ad un incontro dei ministri dell’Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico), Blinken ha sottolineato come Pechino si sia oramai nettamente discostata dalla strategia della deterrenza minima seguita negli ultimi decenni, come ha spiegato il portavoce del Dipartimento Ned Price.