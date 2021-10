Come un video in alta definizione, le immagini dei batteri viventi catturate dai ricercatori riescono a mostrare dettagli finora insospettati. Si è visto per esempio che i batteri che hanno uno strato esterno protettivo, chiamati batteri Gram-negativi, possono avere sulla loro superficie punti più forti e più deboli: aree costituite dai mattoni che compongono le proteine si alternano ad aree che non contengono proteine, ma molecole fatte di catene di zuccheri, chiamate glicolipidi, che mantengono tesa la membrana esterna. E’ in queste caratteristiche, rilevano i ricercatori, guidati da Bart W. Hoogenboom dell’University College di Londra, la chiave per riuscire a sconfiggere i batteri resistenti agli antibiotici, come A. baumannii, P. aeruginosa, Salmonella ed E. coli, diventati ormai un’autentica minaccia.