Mille e trecento persone in discoteca che ballano, si divertono e bevono «cocktail». Nessuna violazione delle regole vigenti, nessun assembramento, nessun timore di contagio. Sembra la fotografia di un tempo che quasi non ci ricordiamo più e, ancor peggio, che non sappiamo quando rivedremo. Invece è successo negli scorsi giorni, nel marzo 2021: ancora in piena pandemia. La serata è stata organizzata nella lungimirante Olanda nel rispetto di tutte le misure anti-COVID.

Una serata con scopi scientifici

Ma come è possibile? Dopo un anno di silenzio, lo Ziggo Dome di Amsterdam (un locale che può accogliere fino a 17 mila persone) è tornato a pompare musica per i 1.300 fortunati tra le oltre 100 mila persone che hanno tentato di aggiudicarsi uno dei biglietti disponibili (esauriti in soli 20 minuti). Il tutto è stato infatti organizzato con tutti i permessi del caso e ha anche avuto scopo di studio per scoprire esattamente quali meccanismi entrano in gioco, a livello di contatti tra persone, in occasione di un evento come questo e prepararsi quindi con le misure adatte al momento in cui si potrà pensare di riaprire i locali.

Ballare e divertirsi, ma suddivisi per gruppi

Le mille e trecento persone sono infatti state monitorate con dei sensori in tutti i loro movimenti e suddivise in cinque gruppi da 250 persone, più una da 50, ognuna delle quali doveva rispettare regole diverse. In questo modo si è potuto studiare quali tra queste regole si sarebbero rivelate le più efficaci. Alcuni partecipanti sono stati limitati nei loro movimenti sulla pista da ballo, ad altri è stato chiesto di indossare una mascherina in ogni momento e ad altri ancora solo quando si muovevano. A un gruppo è stato dato un drink fluorescente e le persone di quel gruppo sono state incoraggiate a cantare e urlare, per esaminare quanta saliva sarebbe stata rilasciata nei momenti di massima euforia. «Abbiamo un preparato fluorescente, non è tossico, che le persone possono bere come una birra. E quando cantano le gocce vengono sprigionate tutto attorno a loro», ha spiegato ad Euronews il ricercatore dell’Università di Twente nonché uno degli organizzatori dell’esperimento Ruud Verdaasdonk.

Prepararsi agli allentamenti

Per questo evento sperimentale, i partecipanti si sono dovuti presentare muniti di un test negativo non più vecchio di 48 ore e sono stati sottoposti ad un ulteriore tampone cinque giorni dopo la festa. Le informazioni raccolte nel corso del party sono attualmente sotto analisi e fungeranno da base per gli accorgimenti che i locali dovranno prendere al momento della riapertura. Il tutto allo scopo di ridurre al minimo il rischio di eventuali contagi da coronavirus al momento della ripresa della vita notturna. Una delle misure che per esempio già è risultata non sufficientemente utile è stata quella di imporre la mascherina, dal momento che, con l’avanzare della serata, in molti l’avevano levata.

Il concerto «in bolla» dei Flaming Lips

La serata allo Ziggo Dome di Amsterdam non è tuttavia stata la prima ad essere organizzata in attesa di un ritorno alla routine o, perlomeno, alle attività che si potevano svolgere prima della comparsa del coronavirus. Alla fine di gennaio si era infatti già tenuto un concerto in cui sia i musicisti sia il pubblico si trovavano dentro a una sorta di grosse bolle di plastica. L’idea era arrivata da un disegno fatto a mano e poi pubblicato sui canali social da Wayne Coyne, il cantante dei Flaming Lips nel quale tutti i partecipanti ad un concerto figuravano all’interno di palloni di plastica trasparente. E così dopo alcune prove generali con amici e parenti, si è arrivati alla realizzazione: la band si è esibita il 22 gennaio al Criterion di Oklahoma City, con il pubblico diviso in 100 palle gonfiabili giganti, nelle quali potevano stare fino a tre persone.

