Locali e discoteche che potranno rimanere aperti fino alle 3 del mattino e balli in pista consentiti all’aperto con «distanza di sicurezza e mascherina»: sono le misure stabilite per far ripartire la vita notturna a Madrid a partire dal 21 giugno, in virtù del miglioramento della situazione epidemiologica per il coronavirus. Lo si apprende da una nota della regione di Madrid, diffusa dopo un incontro tra le autorità sanitarie locali e i rappresentanti del settore.