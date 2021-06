L’Italia compie un altro, deciso passo verso la normalità. Dal Comitato tecnico-scientifico, infatti, è arrivato l’atteso via libera: in zona bianca, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Sarà tuttavia necessario averle con sé per indossarle in caso di assembramenti. Lo stesso Comitato ha suggerito due date al Governo, che dovrà prendere la decisione: lunedì 28 giugno o, sfruttando altri sette giorni di campagna vaccinale, il 5 luglio. «Il Comitato tecnico-scientifico – si legge in una nota – ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (es: mercati, fiere, code, ecc....)».