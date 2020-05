Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni italiane. È quanto prevede la bozza - anticipata dal Corriere della Sera - del decreto che sarà discusso alle 12 di oggi in Consiglio dei ministri. «A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree», si legge nella bozza. Questo significa che si potrà circolare liberamente in tutto il Paese in assenza di limitazioni che i singoli governatori regionali potranno concordare col Governo di Giuseppe Conte.