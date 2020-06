Gli inglesi potranno presto tornare a bersi una pinta di birra al pub. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato oggi una nuova grande fase di deconfinamento per il 4 luglio. Riapriranno anche i negozi ancora chiusi e saranno possibili i viaggi interni.

Incoraggiato dai progressi compiuti nella lotta al coronavirus, Johnson ha illustrato in Parlamento la prossima fase di deconfinamento. «Dopo aver imposto le restrizioni più severe in tempo di pace, ora siamo in grado di semplificare la vita dei cittadini», ha detto il premier conservatore. «Il nostro lungo letargo nazionale sta per finire».

«Non crediamo che attualmente ci sia il rischio di una seconda ondata di infezioni che potrebbe sopraffare il servizio sanitario», ha aggiunto Johnson avvertendo che ogni decisione è comunque «reversibile». Le misure annunciate oggi si applicheranno solo per l’Inghilterra, le altre regioni hanno adottato calendari diversi in base alle loro competenze. Molto colpita, la Scozia segue ad esempio un approccio più cauto.

«Birra e capelli»

Oltre al settore alberghiero e della ristorazione, all’inizio di luglio potranno riaprire i negozi «non essenziali», i parrucchieri, le attrazioni turistiche come musei e parchi di divertimento, i cinema, le biblioteche e le strutture sportive all’aperto.

«Un taglio di capelli è atteso quasi con la stessa impazienza di una pinta, soprattutto per me», ha affermato il premier, conosciuto anche per la sua bionda chioma ribelle. Per consentire queste riaperture, Johnson ha affermato che la distanza sociale sarà ridotta da due a un metro, una questione controversa che è in discussione da settimane.

Il premier britannico ha però precisato che, se possibile, si dovrebbe rimanere a due metri di distanza. Se è necessario ridurla a un metro, è necessario applicare misure di riduzione del rischio ad esempio installando pareti divisorie, migliorando la ventilazione e ricorrendo mascherine protettive o gel idroalcolico.

Se le misure annunciate oggi dovrebbero consentire un rilancio del turismo interno, rimane aperta la questione dei soggiorni all’estero. Per evitare di importare casi di Covid-19, il governo ha introdotto una quarantena di 14 giorni per ogni viaggiatore che entra nel Paese. Secondo il Times, il Regno Unito potrebbe però presto prevedere eccezioni per una dozzina di Stati, come Francia, Spagna, Italia o Turchia, per consentire agli inglesi di recarsi nelle spiagge mediterranee.

42 mila morti

Mentre gran parte dell’Europa ha ora revocato la maggior parte delle misure di contenimento introdotte per arginare la diffusione del coronavirus, il governo britannico ha finora fatto solo piccoli passi per rilanciare un’economia molto indebolita dalla crisi.

Con oltre 42 mila decessi in relazione alla COVID-19 confermati in laboratorio, che salgono a oltre 52.000 tenendo conto dei casi sospetti, il Regno Unito è il Paese con il maggior numero di morti in Europa.

Con 15 morti e meno di 1000 nuovi casi positivi confermati e meno di 5000 pazienti attualmente ricoverati in ospedale, come annunciato ieri, il governo ritiene tuttavia che ci sia abbastanza margine di manovra per un ulteriore allentamento delle misure restrittive.

