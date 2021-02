La finta ereditiera tedesca conosciuta nella Manhattan bene come Anna Delvey era stata condannata nel 2019 al carcere per aver rubato 200.000 dollari a banche e amici, che la credevano una miliardaria.

Per anni la Sorkin si era finta una ereditiera tedesca con un tesoro di 60 milioni di euro oltreoceano. Una fortuna che aveva sbandierato per farsi largo nella New York dei ricchi e ci era riuscita: per anni ha vissuto nel lusso sfrenato ingannando decine di persone.