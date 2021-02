Nell’immaginario, in prima posizione è rimasto quello con gli italiani che Silvio Berlusconi firmò nello studio di Porta a Porta. Ma il contratto politico in elaborazione in queste ore è un’altra cosa. Al tavolo convocato dal presidente della Camera Roberto Fico, le forze di maggioranza si confronteranno anche sul programma di fine legislatura, nel tentativo di blindare l’accordo e guardare al 2023. Non è una formula del tutto inedita. C’è un precedente che la ricorda parecchio, risale a maggio 2018. Si tratta del documento siglato dal Movimento Cinque Stelle e dalla Lega per dare vita all’esecutivo giallo-verde. La stesura fu piuttosto travagliata. D’altronde, nelle intenzioni dei protagonisti, quel testo doveva passare alla storia. Un anno dopo era già carta straccia.

Stavolta il contratto di governo dovrebbe servire a riappacificare i partiti di maggioranza, ragionando intanto sulle cose da fare, visto che il nome del premier resta un tema ad alto rischio lite. Certo, l’esigenza di un impegno scritto non trasmette un messaggio di fiducia reciproca, ma potrebbe dare una spinta importante per superare lo stallo della crisi. E poi, un testo che faccia da sintesi è servito anche nel 2019, quando è nato l’esecutivo giallo-rosso e la coalizione ha buttato giù un programma di 29 punti. In questi giorni, ogni partito ha rimesso sul piatto le proprie priorità. Ci sono visioni diverse su temi cardine come economia e giustizia, e ci sono le riforme rimaste sulla carta, come quella fiscale e quella elettorale. Riscrivere le regole del voto è ormai indispensabile, dopo il taglio dei parlamentari. Prima di tutto però c’è il Recovery plan. Che è il punto dei punti. Perché al di là dei contratti di governo e degli impegni messi per iscritto o no, sarà nella gestione di quei 200 miliardi e più che si dispiegherà veramente l’azione del governo. Se ne parla da mesi senza che le forze di maggioranza siano riuscite a trovare una sintesi. Anzi, spesso si sono divise in maniera feroce. Non sarà certo a un tavolo tecnico convocato un lunedì mattina che si potrà trovare il denominatore di azioni su cui andare d’accordo per sempre. In tema dei soldi dell’Unione europea, comunque, qualche crepa nei muri eretti nei mesi scorsi si è già formata. La questione Mes, per esempio, non sembra più destinata a creare insuperabili rotture.