Da dove e come si propagano i virus, in particolare il SARS-CoV2 che sta facendo tremare tutta Europa? Quali sono le sue caratteristiche? Quando arriverà l’agognato vaccino? Quesiti che abbiamo girato al professore di microbiologia alla SUPSI e membro della commissione federale di esperti per la biosicurezza Mauro Tonolla.

Professore, cosa sono i virus in generale e come si formano?

«Un virus (dal latino vîrus, “veleno”) è un microrganismo acellulare con caratteristiche di parassita obbligato, nel senso che si replica esclusivamente all’interno delle cellule di altri organismi in modo tale da farle esplodere. Così le particelle virali escono nell’ambiente circostante e possono infettare altre cellule».

Sulle origini dell’attuale coronavirus e sulla sua facilità di trasmissione cosa ci può dire?...