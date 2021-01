Ieri mattina, l’intera America si è svegliata con una nuova e in un certo senso schizofrenica immagine di se stessa. Durante la notte, un Congresso chiaramente scioccato ha dato al Paese una lezione di disciplina quando, alle 3 di notte passate, ha dichiarato Joe Biden il vincitore ufficiale delle elezioni presidenziali. Apparentemente dimentichi della devastazione che i manifestanti avevano lasciato nei loro uffici, della stanchezza e della paura, i legislatori hanno risposto con compostezza a un Mike Pence decisamente schierato per la legalità. «A quelli che hanno creato il caos a Capitol Hill, non avete vinto», ha detto il vicepresidente . Gli eventi di una giornata di violenza hanno in un certo senso facilitato il compito dei congressisti, quando i rappresentanti repubblicani della Georgia,...