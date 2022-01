La Cina è pronta a fornire aiuti per 500 milioni di dollari (457 milioni di franchi al cambio attuale) ai Paesi dell’Asia centrale: è quanto ha assicurato il presidente Xi Jinping che ieri ha incontrato in modalità virtuale i leader di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan per celebrare il 30. anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici.

Il Kazakhstan condivide un confine di 1700 chilometri con la Cina, in particolare la regione dello Xinjiang, sede della minoranza musulmana uigura, finita nella stretta di Pechino. La Cina ha reso prioritario garantire la stabilità in Kazakhstan, sia per motivi economici sia per impedire agli estremisti islamici di attraversare il confine con lo Xinjiang: gli investimenti cinesi in Kazakhstan sono stati pari a 29,4 miliardi di dollari fino alla fine del 2019 e vi operano più di 1000 aziende cinesi.