Un aereo in provenienza dalla Cina, con 92 tonnellate di materiale di protezione medico nelle stive, giungerà la settimana prossima a Ginevra. Tale operazione mira a rispondere ai bisogni degli ospedali ticinesi e romandi in piena crisi legata al coronavirus.

Questi due organismi sono stati sollecitati da nove strutture ospedaliere cantonali e quattro federazioni di farmacisti della Svizzera latina. Queste ultime erano pronte a finanziare l’acquisto di materiale di protezione medico, mascherine e guanti in primis, ma non avevano la rete per entrare in contatto con i produttori di questi beni in Cina.