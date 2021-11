Il repubblicano Glenn Youngkin ha vinto le elezioni in Virginia battendo il democratico Terry McAuliffe, ma il nuovo governatore dello Stato non è un trumpiano convinto. Per il presidente USA Biden e il suo partito si tratta comunque di una sconfitta pesante. Su cause e conseguenze di questo voto abbiamo intervistato Giampiero Gramaglia che da decenni segue la politica statunitense.

Sull’esito del voto hanno prevalso le doti del candidato repubblicano Youngkin o le gaffe del candidato democratico McAuliffe?«L’esito del voto deriva da una somma di fattori. Il candidato repubblicano ha una certa dose di appeal, mentre il candidato democratico oltre a inanellare gaffes è un democratico dell’establishment più clintoniano che obamiano, come percorso politico, e quindi non ha doti di freschezza agli...