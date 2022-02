È passato a disposizione della Procura per i minorenni di Alicante, in Spagna, il 15.enne arrestato venerdì sera con l’accusa di aver ucciso i genitori e un fratello di dieci anni a colpi di fucile da caccia nella località di Algoda, vicino ad Elche (Alicante).

Lo riportano oggi media iberici, che spiegano che il procuratore potrebbe disporre l’entrata del ragazzo in un centro per minori come misura cautelare.

Il giovane, descritto dagli agenti della polizia che l’hanno interrogato per primi come «freddo e sereno», avrebbe commesso i crimini imputatigli lo scorso martedì all’interno della casa di campagna in cui viveva con la famiglia, rimanendo poi chiuso lì dentro per tre giorni prima di confessare i fatti.