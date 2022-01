«Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Il ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell’europarlamento è cancellata». Lo dichiara il portavoce Roberto Cuillo.

È la seconda volta in pochi mesi che per Sassoli si rende necessario il ricovero in ospedale. Il 15 settembre scorso il presidente del Parlamento Ue era stato infatti ospedalizzato a Strasburgo a causa di una polmonite. Sassoli era stato dimesso dopo una settimana ed era rientrato per curarsi presiedendo da remoto le riunioni del Parlamento per l’intero mese di ottobre e tornando a presiedere in persona una plenaria solo alla fine di novembre. «Ho avuto una polmonite molto cattiva», erano state le parole di Sassoli al suo rientro in Aula.