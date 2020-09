Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano sul caso di Aurelio De Laurentiis. Lo scrive «Repubblica.it», spiegando che nei confronti del presidente del Napoli si chiede di aprire un’indagine per la possibile fattispecie di epidemia dolosa.

De Laurentiis è risultato positivo alla COVID-19, dopo essersi presentato in assemblea di Lega Calcio mercoledì scorso, mentre ancora aspettava l’esito del tampone effettuato prima di partire per Milano (il tampone è poi risultato positivo). Il Codacons denuncia inoltre come il presidente del Napoli abbia partecipato all’assemblea senza mascherina nonostante avvertisse sintomi di malessere.