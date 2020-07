Il Liechtenstein, con 34,6 decessi per milione di abitanti, registra il triste record della più elevata mortalità in Europa legata al virus dell’epatite. Al secondo posto l’Italia con 32,8 decessi mentre in fondo alla classifica si piazza la Finlandia con solo 0,4 decessi per milione di abitanti. In Svizzera il tasso è di 6,1.