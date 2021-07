Auto della polizia rovesciate, lancio di pietre contro agenti e militari, negozi gestiti dal governo saccheggiati. La tensione a Cuba non accenna a diminuire, con migliaia e migliaia di persone in strada in tutte le principali città dell’isola per protestare contro il regime e contro una crisi divenuta intollerabile per gran parte della popolazione. Decine gli arresti di attivisti politici e giornalisti, tra cui una reporter del quotidiano spagnolo Abc. Un pugno duro che ha spinto anche Bruxelles a definire «inaccettabile» la risposta del regime alle manifestazioni.