I democratici in pressing sul presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. A prescindere da un possibile secondo impeachment, i liberal chiedono a Biden, una volta che si sarà insediato, di indagare e perseguire Donald Trump e i suoi alleati.

I democratici vogliono che il Dipartimento di Giustizia apra un’inchiesta su Trump e sulla sua famiglia e fanno capire che l’impeachment che intendono portare avanti non è abbastanza. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

Biden finora non si è espresso su una nuova possibile messa in stato di accusa del presidente, rimandando la decisione al Congresso. Su eventuali indagini da parte della sua amministrazione ha rimandato al Dipartimento di Giustizia che, sotto la sua guida, tornerà come da tradizione a mantenere l’indipendenza dalla Casa Bianca.