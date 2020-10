A meno di una settimana dal voto, i democratici cambiano tattica insistendo sul voto anticipato di persona ma invitando ad evitare quello per posta per il rischio che le schede non siano consegnate entro i termini fissati dai vari Stati.

Un appello lanciato dai dirigenti del partito in particolare negli Stati in bilico, quelli che possono decidere le elezioni.

In base ai sondaggi e al numero di richieste, sono molti di più i democratici a votare per corrispondenza e questo rende il partito più vulnerabile alla sconfitta se le schede non arrivano in tempo.