Ennesima vicenda dell’orrore in India: una donna, vittima di stupro, è stata aggredita ieri sera dall’uomo che aveva denunciato mesi fa, che ha tentato di bruciarla viva. E’ accaduto in un villaggio del Rajasthan, nel nord del Paese.

La donna è sopravvissuta, ed è ora ricoverata in ospedale, con ustioni sul 50 per cento del corpo: lo ha reso noto oggi Yeshwant Yadav, Ispettore del posto di polizia di Kotwali, dove è avvenuto l’attacco. Yadav ha anche informato che l’aggressore, Lekhrai Koli, e due suoi fratelli Ramesh and Manmohan, che lo hanno spalleggiato, sono stati arrestati. Oltre alla donna, anche una bambina, la più piccola dei suoi figli, è rimasta ustionata.