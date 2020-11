L’attentatore era stato in Turchia nel 2018 nel tentativo di entrare in Siria per arruolarsi nell’ISIS e lì aveva conosciuto due jihadisti tedeschi e uno belga. Lo riporta una sentenza del tribunale del Land di Vienna di aprile.

Il giovane avrebbe incontrato i tre jihadisti ad Hatay tra Turchia e Siria, in un covo ISIS. Poi sarebbe stato accompagnato in un hotel in Turchia e dopo poco arrestato dalla polizia. Nell’aprile del 2019 Fejzulai è stato condannato a 22 mesi di prigione per aver tentato di entrare nelle milizie dello «Stato islamico» ma poi rilasciato dalla giustizia austriaca il 5 dicembre.