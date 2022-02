In un comunicato diffuso ieri in cui sottolinea che anche il suo personale è mobilitato per far fronte alle fiamme, la ong ispirata dagli statunitensi Kristine e Douglas Tompkins ha indicato che «al 19 febbraio, l’incendio aveva già distrutto circa 790.000 ettari di vegetazione di Corrientes, poco meno del 10% della superficie della provincia stessa».