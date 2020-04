«Viviamo tempi straordinari», siamo di fronte alla «più grande prova» dalla Seconda guerra mondiale e «in gioco c’è la tenuta dell’Europa». Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi.

«Per il Governo tedesco l’Oms è un partner irrinunciabile e noi lo sosteniamo». La cancelliera ha affermato che la collaborazione internazionale è «straordinariamente importante», per la Germania, in Europa e su scala globale. «La collaborazione con gli Stati africani è sempre importante e nel coronavirus va rafforzata». Proprio nel continente africano l’Oms gioca un ruolo fondamentale.

«Una cosa è chiara: dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo», ha detto Merkel. Nella pandemia bisogna «agire in modo veloce», per la mutualizzazione del debito si dovrebbero «modificare i trattati», e questo richiede tempo e il coinvolgimento dei parlamenti, ha proseguito la cancelliera.