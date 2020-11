Un uomo di 41 anni è stato arrestato con il sospetto di omicidio, violenza sessuale e cannibalismo. Lo riferisce la Bild online. Secondo le notizie diramate da lui stesso sul web, l’accusato sarebbe stato insegnante di matematica dal 2015 in una scuola superiore di Berlino, scrive il tabloid.

Precedentemente avrebbe lavorato come redattore in una casa editrice di libri. L’uomo ha finora rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Gli inquirenti sono arrivati sulle sue tracce nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un 44.enne, di cui sono state ritrovate, casualmente da un passante, le ossa in un parco.