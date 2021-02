Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato la vicenda: si vede l’uomo entrare e dalla sua tasca già penzolare un sacchetto. Successivamente l’uomo si avvia alle casse e non si rende conto di aver perso il sacchetto. Poi paga e va via. In tutto è rimasto dieci minuti all’interno del locale.

Secondo quanto riferito al Mattino dal legale del supermercato che ha in custodia i preziosi, al Comune di Napoli, dove si trova un ufficio per gli oggetti smarriti, avrebbero spiegato di non avere una cassaforte per custodire un bene così prezioso che è rimasto quindi per il momento nelle mani dell’avvocato. Di qui l’idea di lanciare l’appello, attraverso il quotidiano per rintracciare l’uomo.