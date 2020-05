Dichiarava al Fisco 20.000 euro all’anno, ma era riuscito a spendere svariati milioni di euro. Protagonista un imprenditore bresciano già arrestato nel 2018 e nel 2019 per reati finanziari. Il patrimonio gli ora è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza.

Tra beni: una villa di 1200 metri quadri del valore di 4 milioni di euro, opere d’arte, orologi per 1,2 milioni di euro oltre a conti correnti inglesi con saldo di circa 2 milioni di euro e, ancora, oltre 3 milioni di euro detenuti in Svizzera e 6 milioni di euro in San Marino.