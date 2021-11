Diciannove firme per corridoi marittimi «green»

Una coalizione di 19 paesi ha aderito alla Dichiarazione di Clydebank per i corridoi marittimi puliti, il primo quadro in assoluto per creare corridoi di navigazione oceanica a emissioni zero. Lo rende noto Ocean Conservancy rilevando che «è un ottimo primo passo per ripulire i nostri porti, le comunità portuali e il settore marittimo, ma il Clyde Framework lascia spazio a tattiche di ritardo e scappatoie per i combustibili fossili».

I paesi e i porti partner, si legge in una nota, «dovranno stabilire parametri di riferimento immediati e misure a medio termine forti per eliminare gradualmente tutto l’inquinamento delle navi da combustibili fossili lungo i loro corridoi condivisi, se vogliamo mantenere il settore marittimo in linea con un futuro di +1,5 gradi».

La direttrice della Climate Policy per l’Ocean Conservancy, Anna-Marie Laura spiega che «il tipo di volontà politica e ambizione mostrata dai paesi che hanno firmato l’odierna Dichiarazione di Clydebank e la specificità dell’impegno a creare sei corridoi verdi in questo decennio sono ottimi esempi di cosa può aiutarci a raggiungere le emissioni zero dal settore marittimo entro il 2050».

Questo annuncio di oggi «deve essere seguito da misure forti nell’ambito dei prossimi incontri dell’Organizzazione marittima internazionale alla fine di questo mese se vogliamo raggiungere le emissioni zero dal settore entro il 2050».

I 19 paesi sono Australia, Belgio, Canada, Cile, Costa Rica, Danimarca, Fiji, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Isole Marshall, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

«Il target del tetto degli 1,5 gradi va mantenuto»

I negoziati della COP26 sono in dirittura d’arrivo e sono «negoziati duri, con ancora un enorme lavoro da fare». Lo ha detto il primo ministro Boris Johnson, dopo gli incontri avuto oggi a Glasgow, in veste di capo del governo che ha la presidenza della conferenza.

Il traguardo «è in vista», ha detto il premier britannico, ma «dobbiamo essere più ambiziosi» per raggiungere l’obiettivo che «deve essere raggiunto: tenere in vita» il target del tetto degli 1,5 gradi in più rispetto all’era pre-industriale indicato dagli Accordi di Parigi.

Un obiettivo «possibile», ha detto, ma che non esclude «il rischio di fallimento che sarebbe colossale».

«Non ci sono scuse per non agire», ha aggiunto il primo ministro britannico rivolgendosi ai leader mondiali in una conferenza stampa alla Cop26 di Glasgow. Ha sottolineato che «non si può stare con le mani in mano» mentre il mondo chiede di intervenire al più presto per il caos del nostro pianeta. L’invito diretto è quello di alzare il telefono e di intervenire sui rispettivi team negoziali per raggiungere un obiettivo ambizioso alla conferenza Onu sul clima.

«Qui a Glasgow - ha precisato fra l’altro Boris Johnson durante la conferenza stampa a margine della conferenza Onu - il mondo è ora più vicino di quanto non sia mai stato a suggellare l’inizio della fine del cambiamento climatico antropogenico» (generato dall’uomo).

«Siamo in vista della linea di meta», ha detto richiamando una metafora presa dal rugby, sport amatissimo in Scozia e in tutto il Regno Unito, pur non senza esprimere «frustrazione» per i 6 anni trascorsi dall’Accordo di Parigi durante i quali troppi leader si sono limitati a «scambiarsi pacche sulle spalle» riguardo all’emergenza climatica. Ha del resto ammesso, in risposta a una domanda, che un compromesso alto, coraggioso e sufficiente di fronte alle necessità non è ancora assicurato.

Insistendo sul fatto che la prospettiva di mantenere in vita l’obiettivo di contenere il surriscaldamento climatico entro 1,5 gradi in più delle temperature medie pre industriali - indicato come possibile anche dal presidente della CoP, Alok Sharma, il quale in precedenza aveva peraltro parlato a sua volta dei negoziati finali come di «una lotta» - resta la chiave di volta su cui si misurerà il successo o il fallimento. Fallimento la cui eventualità non ha escluso, pur glissando di fronte a un reporter che evocava l’idea di poterne scaricare nel caso personalmente su di lui la responsabilità in quanto padrone di casa; ma che ha ha ribadito di ritenere evitabile, appellandosi per dare uno scossone ai moniti dei rappresentanti di isole a rischio di essere sommerse come Palau.

«In questi giorni finali della Cop26 - ha quindi detto il premier britannico, dopo aver spiegato il proprio contributo odierno a Glasgow come «un tentativo» di dare impulso ai negoziatori e al contempo di «ascoltare le ong» e gli attivisti che non «non sono coinvolti nei negoziati, ma rappresentano la voce di «centinaia di milioni di persone» - abbiamo bisogno di unirci e di agguantare» il risultato del target degli 1,5 gradi. «La mia domanda ai colleghi leader del mondo è dunque: ci aiuterete a farlo? Ci aiuterete a cogliere questa opportunità o vi frapporrete in mezzo alla strada?».

