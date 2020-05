Il governo del presidente Nicolas Maduro ha riferito di 10 morti per COVID-19 su un totale di 1.121 contagiati, in un Paese di 30 milioni di persone.

«Riteniamo che i dati, le statistiche fornite dal governo venezuelano, le statistiche di Maduro - ha dichiarato il direttore delle risorse umane per le Americhe Jose Miguel Vivanco durante una videoconferenza martedì durante la presentazione di un rapporto congiunto - siano assolutamente assurde e non credibili».

Il numero reale potrebbe in definitiva essere più vicino agli «almeno 30.000» morti per coronavirus, di cui ha riferito un medico associato alla Johns Hopkins, Kathleen Page, che ha intervistato in proposito diversi medici e infermieri venezuelani.