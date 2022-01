Israele, primo Paese al mondo ad aver autorizzato dapprima la terza e più recentemente la quarta dose di vaccino anti-COVID, non è ancora all’uscita dal tunnel. Anzi la diffusione di Omicron galoppa e mercoledì è stato registrato un nuovo record di contagi giornalieri: 48.095. Abbiamo chiesto al professore di statistica Della Pergola una sua valutazione.

Crescono i contagi ma anche i pazienti gravi che giovedì sono saliti a 283, ossia 35 in più rispetto al giorno precedente. Come si spiega tale situazione?«I numeri dei contagi sono purtroppo in continua crescita per cui c’è una corsa per aumentare il numero dei vaccinati e anche i controlli. Il problema è che vi sono dei gruppi della popolazione che non sono ancora vaccinati e che comprendono in parte bambini e ragazzi ma anche uno zoccolo duro...