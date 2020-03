Il rapporto, le cui proiezioni erano state condivise con la Casa Bianca una settimana fa, prevede che negli Usa potrebbero morire 2,2 milioni di persone in assenza di azioni da parte del governo e degli individui per rallentare la diffusione del virus.

L’autore principale dello studio, Neil Ferguson, professore di epidemiologia, ha detto che l’impatto potenziale sulla salute del coronavirus è comparabile a quello della diffusione dell’influenza nel 1918 (la cosiddetta «spagnola») e che soverchierà praticamente «le capacita’ del sistema sanitario in qualsiasi paese sviluppato, inclusi gli Stati Uniti», a meno che non siano prese misure per ridurre la diffusione del coronavirus.