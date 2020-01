I genitori del piccolo si sono presentati in ospedale alcune ore dopo e avrebbero detto di essersi dimenticati il figlio nell'aprire il portone di casa. Solo un certo tempo dopo si sono accorti che il bimbo non era con loro. I due sono un 40.enne sudamericano e una 24.enne italiana e vivono nello stesso palazzo dove altri condomini, rincasando verso le 2, hanno trovato il bimbo, solo e in una culla, nell'atrio dello stabile. Non è chiaro da quanto tempo fosse lì da solo.