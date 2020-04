Lo indicano i dati dei sismometri dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e da altre stazioni sismiche nel mondo, come quelle del Royal Observatory del Belgio. Proprio come i terremoti fanno muovere la crosta terrestre, anche veicoli e macchinari industriali generano piccole vibrazioni, producendo un rumore di fondo che sporca i dati e riduce la capacità di individuare i segnali dei microterremoti che si verificano alla stessa frequenza. Se «nei dati di alcuni sismometri guardiamo i segnali di questi rumori tra prima del blocco, dovuto alle misure per contrastare il coronavirus, e dopo - dice all’Agenzia di stampa italiana Ansa il sismologo Alessandro Amato, dell’Ingv - si vede una diminuzione in molte zone, vicino a città, strade».