«Non lasciamo politicizzare il virus. Ci deve unire e l’unità delle nazioni è la base per la solidarietà globale» e «nel villaggio globale in cui viviamo l’unica opzione è la solidarietà e la cooperazione»: lo ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in collegamento alla conferenza per la sicurezza di Monaco.