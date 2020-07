(Aggiornato alle 16.02) L’ex giornalista Ivan Safronov, ora consigliere del capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, è stato arrestato per alto tradimento con l’accusa di aver passato segreti militari ai servizi di intelligence di un Paese Nato. La Roscosmos sostiene che l’arresto di Safronov non abbia nulla a che fare con il suo lavoro nell’agenzia spaziale, mentre il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l’arresto non è legato alla sua precedente attività giornalistica. Una protesta è in corso davanti alla sede dei servizi segreti russi e almeno tre persone sono state fermate.