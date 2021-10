In Brasile la situazione è migliorata solo di recente: la soglia dei 600.425 morti è stata superata sabato con 615 in 24 ore, l’80% in meno della media dei morti giornalieri dello scorso aprile - oltre 3.000 al giorno - che ne hanno fatto per un periodo la maglia nera del mondo. Il miglioramento è in larga parte dovuto a una media di vaccinati con almeno una dose che è ora intorno al 70%, superiore agli Stati Uniti, dove a ricevere una dose è stato il 65% (il 56% ne ha due). Malgrado Bolsonaro infatti, i brasiliani sono perlopiù propensi ad immunizzarsi: «Il tasso di rifiuto del vaccino in Brasile è veramente basso, e questo suscita la gelosia di altri Paesi, come gli Stati Uniti», spiega Alexandre Naime Barbosa, capo del dipartimento di Epidemiologia all’Università statale di San Paolo.