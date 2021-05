Un gruppo di agricoltori del Midwest degli USA ha intentato una causa per discriminazione contro l’amministrazione Biden affermando che non possono usufruire degli aiuti previsti nell’American Rescue Plan perché sono bianchi.

Nella causa si afferma che «il dipartimento dell’Agricoltura interpreta la frase «socialmente svantaggiati» per includere afroamericani, ispanici, nativi americani, asiatici-americani, ma non gli agricoltori e gli allevatori bianchi. «Poiché non sono idonei a fare domanda solo a causa della loro razza, è stata loro negata la pari protezione prevista dalla legge e quindi hanno subito un danno», si legge.