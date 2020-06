Donald Trump ha autorizzato sanzioni economiche contro i funzionari della Corte penale internazionale attivi nelle indagini a carico di personale USA. La vicenda riguarda i crimini di guerra commessi in Afghanistan. Abbiamo sentito il parere di Carla Del Ponte che nella sua lunga carriera è stata anche procuratrice capo del Tribunale penale per l’ex Yugoslavia.

La Corte penale internazionale (CPI) vuole far luce sui crimini di guerra commessi in Afghanistan. Trump dice sì a sanzioni economiche contro i funzionari della CPI che indagheranno su personale USA, cosa ne pensa?

«Si tratta di una scelta disdicevole, ma non è una sorpresa in quanto gli Stati Uniti non hanno aderito alla Corte penale internazionale e hanno sempre remato contro quest’organo giudiziario internazionale già ai tempi del...