Il tasso di disoccupazione del primo trimestre 2021 in Italia sale al 10,4% con un aumento di 0,5 punti sul quarto trimestre del 2020 e di 1,2 punti percentuali sul primo trimestre del 2020. Lo rileva l’Istituto nazionale italiano di statistica (Istat) nell’indagine sul mercato del lavoro.

Il dato risente della nuova metodologia che considera non occupate le persone in cassa integrazione da almeno tre mesi, usata ora in modo massiccio. Si registra un aumento di 103 mila disoccupati sul trimestre precedente e di 240.000 sul primo trimestre 2020. Nel confronto tendenziale, la diminuzione coinvolge i dipendenti (-576 mila, -3,2%), soprattutto se a termine, e gli indipendenti (-313 mila, -6,0).