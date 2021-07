Migliaia di manifestanti si sono radunati ieri fuori dal palazzo presidenziale di Cipro per protestare contro le nuove restrizioni sanitarie nel Paese per il picco di contagi di coronavirus. Alcuni hanno poi attaccato la sede di una emittente televisiva locale e bruciato auto nella zona circostante, secondo la polizia.

Le forze dell’ordine hanno riferito che circa 5.000 persone si sono radunate davanti al palazzo presidenziale di Nicosia, e circa 2’500 manifestanti si sono successivamente diretti verso la sede del canale Sigma TV, incendiando almeno un’auto e provocando danni all’edificio. La polizia non ha riferito di arresti o feriti nell’immediato.

«Un vile attacco ha avuto luogo domenica sera davanti alla nostra sede» a Nicosia, ha detto Sigma TV. Migliaia di persone si sono radunate, la maggior parte senza mascherine, nei pressi dei locali della rete, sventolando cartelli contro il «pass sanitario». La calma è tornata alla fine della serata, ma la polizia è rimasta sul posto. Sigma Tv è considerata come una rete opposta agli attivisti no vax ed è stata presa di mira in precedenti proteste contro le misure anti-coronavirus.