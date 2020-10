Ancora proteste e scontri a Napoli, ma anche in centro a Roma con l’avvio del coprifuoco dovuto alla pandemia. Nonostante l’opposizione delle Regioni, resta la misura dello stop alle 18 per bar e ristoranti. Che potrebbero però invece aprire la domenica a pranzo. Stop a palestre, piscine, teatri, cinema e sale giochi. Il primo ciclo a scuola resta in presenza; alle superiori didattica a distanza al 75%. La firma del nuovo Dpcm e la conferenza di Conte sono attese oggi. Stabile intanto l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia: altri 19.644, su 177.669 tamponi. Boom invece di decessi, altri 151.