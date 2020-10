Le proteste per l’uccisione per mano della polizia di Walter Wallace a Filadelfia arrivano anche a New York. Nella notte centinaia di manifestanti si sono ritrovati a Brooklyn ma la protesta è degenerata dopo che alcuni gruppi violenti hanno cominciato a rompere le vetrine dei negozi, ad appiccare incendi e ad imbrattare i muri con bombolette spray. Danneggiate anche alcune vetture della polizia. Una trentina di persone sono state tratte in arresto.