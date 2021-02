Dispersi sul K2 mentre cercano di raggiungere la vetta

(Aggiornato alle 10.15) I tre alpinisti che hanno partecipato alla seconda spedizione invernale del 2021, durante la quale altri tre sono deceduti, risultano dispersi da più di 30 ore mentre stavano affrontando il tratto finale per raggiungere la vetta del K2 (8.611 metri). Tra loro c’è Ali Sadpara, che, in caso di riuscita, sarebbe stato il primo alpinista pakistano a scalare il K2 sia in inverno che in estate. Con Sadpara c’erano l’islandese John Snorri e il cileno Mohr Prieto. Una spedizione nepalese aveva raggiunto la vetta il 16 gennaio scorso. Il K2, conquistato per la prima volta nel 1954 dalla spedizione italiana di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, è stato fino a poche settimane fa l’unico degli ottomila non scalato in inverno. Con i suoi 8.611 metri è la seconda vetta più alta del mondo. L’impresa è costata ieri la vita all’alpinista bulgaro Atanas Georgiev Skatov.