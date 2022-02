In Islanda sono in corso le ricerche del piccolo aereo dato per disperso con a bordo quattro persone, tra cui tre turisti stranieri. Il velivolo è partito giovedì mattina dall’aeroporto di Reykjavik, ha reso noto la guardia costiera, precisando che «le condizioni di volo erano buone». Asgeir Erlendsson, portavoce della guardia costiera islandese, ha poi aggiunto di «non avere ricevuto messaggi di soccorso o di allerta dall’aereo»,