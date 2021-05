«Ciò che l’Occidente ha fatto introducendo un divieto ai voli attraverso lo spazio aereo bielorusso per ragioni politiche è completamente irresponsabile e mette a rischio la sicurezza dei passeggeri»: lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commentando la decisione dei Paesi occidentali di evitare lo spazio aereo bielorusso dopo che domenica un aereo della Ryanair in volo da Atene a Vilnius è stato costretto ad atterrare a Minsk per un presunto allarme bomba poi rivelatosi infondato. Lo riporta l’agenzia Interfax.