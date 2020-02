Dopo diversi casi di artisti inseriti nella «black list» ucraina per essersi esibiti in Russia (tra cui i cantanti italiani Al Bano e Toto Cutugno che a seguito del provvedimento avevano sporto denuncia riscattando la propria posizione) in questi giorni l’agenzia cinematografica ucraina ha addirittura vietato un film del 2012 dell’ex attore comico e attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché vi è comparsa l’attrice russa Yekaterina Varnava. Quest’ultima era finita nella lista nera del Governo di Kiev per aver visitato la Crimea senza l’autorizzazione ufficiale del ministero ucraino per uno show nel 2016. Lo ha indicato ieri Radio Liberty citata dall’ATS; precisando che l’agenzia ha vietato di proiettare in pubblico il film «Otto nuovi appuntamenti» per questioni di «sicurezza nazionale».